'Çözüm Odaklı' yük taşıyan otomobil sürücüsüne ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; "Hürriyet Cengiz Topel caddesinde araç ters yönde ilerliyor", "Beyazşehir yolunda araç ters istikametten gidiyor" ve "Ihlamur Köprüsü Güvenli Taşımacılık" konulu paylaşımlarla ilgili "Hürriyet Cengiz Topel caddesinde araç ters yönde ilerliyor" paylaşımına konu araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira cezai işlem, "Beyazşehir yolunda araç ters istikametten gidiyor" paylaşımına konu araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 lira cezai işlem, "Ihlamur Köprüsü Güvenli Taşımacılık" paylaşımına konu araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 3 bin 065 lira cezai işlem uygulandı.