Cübbeli Ahmet O tarikata geçti

''MAHMUD EFENDİ'NİN MÜRİDİ OLARAK ÖLECEĞİM''

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  • 10.09.2023 19:34
  • Güncelleme: 10.09.2023 19:34
Cübbeli Ahmet O tarikata geçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak 'Kadiri Şeyhi' oldu. Sosyal medyada yayımlanan videoda Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan olan Ünlü'nün, "Şeyh Ubeydullah El Kadiri" isimli şahıstan 'şeyhlik icazeti' aldığı görüldü.

Hakkında çıkan tarikatını tamamen değiştirdi iddialarına cevap veren Ünlü, ''"Başka tarîkattan şeyhlik aldı" diyenler şunu bilsin ki nice meşhûr ve büyük şeyhler halîfelik vermeye kalktılar ama ben Mahmud Efendi Hazretlerimize mürîd olma şerefini her şeye tercîh ettim ve ona mürîd olarak öleceğim inşâallâh.'' ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun geçtiğimiz yıl vefat etmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair tartışmalar gündeme gelmişti. Ünlü, tarikattaki liderlik yarışına ilişkin "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin: “Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır” buyurduğu Hüsnü Kılıç’ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" yorumunda bulunmuştu.

 

Kaynak:haber vakti

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