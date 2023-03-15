Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Depremle ilgili yaptığı açıklamada 14 Mart'a dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de çadırda kalan vatandaşlara seslenerek, 'Bir korktular ki bütün bir Kayseri'de evde yatan yok. Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Fitne yok, bir şey yok' dedi.

PAYLAŞ
  • 15.03.2023 16:30
  • Güncelleme: 15.03.2023 17:25
  • 60
Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Depremle ilgili yaptığı açıklamada 14 Mart’a dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri’de çadırda kalan vatandaşlara seslenerek, “Bir korktular ki bütün bir Kayseri’de evde yatan yok. Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Fitne yok, bir şey yok” dedi.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde yaptığı deprem açıklamasında, "Bir arkadaş derneğe rüyasını atmış, dernekten de bana yazılı şekilde rüyayı gönderdiler. Rüya bizi bağlamaz ama ben rüyada demişim ki ’14.3 buna dikkat et.’ O da ’3’üncü ayın 14’üne dikkat et’ diye anlamış. Yazı bende, telefonuma atmışlar. Halbuki ben bunu size diyecektim. Ancak arkadaşın bu rüyayı görmesinden dolayı öne çektim. 3’üncü ay mart oluyor, 14’ü de Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece oluyor. Bunun özelliği Rumi takvime göre ilk çarşamba olmasıdır. Biz bunu 1 hafta önce arkadaşlarla takvime bakıp tespit etmiştik" dedi. Bu açıklamanın ardından deprem fırtınasındaki Kayserililer paniğe kapılarak, parklara kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı.

"Kayseri rahat uyu"

14 Mart’ta deprem olmayınca yeniden bir video yayınlayarak Kayserililere seslenen Cübbeli Ahmet Hoca, "14 Mart’tan korkmasalardı pek de izlemezlerdi. Bir korktular ki bütün bir Kayseri’de evde yatan yok. Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Fitne yok, bir şey yok. Kayseri’ye selamlar olsun" dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Ruhsatsız silah satışı yapanlara Şafak Operasyonu

Ruhsatsız silah satışı yapanlara Şafak Operasyonu

Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

CEO Ertekin, Milletvekili Arık'ın iddialarını çürüttü

CEO Ertekin, Milletvekili Arık'ın iddialarını çürüttü

'Deprem olacak' korkusu üreten provakatörlerden hesap sorulacak mı?

'Deprem olacak' korkusu üreten provakatörlerden hesap sorulacak mı?

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi şimdi de sel bölgesinde

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi şimdi de sel bölgesinde

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor

Milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor

Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

DAHA FAZLA
Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Baki Bayrak, 'Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor'

Baki Bayrak, “Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor”

TMMOB'dan 'Kayseri Deprem Raporu'

TMMOB’dan ‘Kayseri Deprem Raporu’

Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

CHP'li Özgür Özer: 'Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız'

CHP’li Özgür Özer: “Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız”