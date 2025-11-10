Çukurca'dan Geldiler, Çanakkale Müzesini Gezdiler

Hakkari Çukurca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Babalar ve Oğullar Çanakkale Yolunda’ projesi kapsamında Çukurca’dan Çanakkale’ye giden bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Talas’a geldi. Buradaki önemli mekanları gezen öğrenciler, Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesini de görme imkanı buldu.

Müze koordinatörü Öğ. Gör. Ahmet Nedim Kilci nezaretinde gezisini tamamlayan öğrenciler ve öğretmenleri, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve verilen bilgilerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesinden çok etkilendiklerini dile getiren öğrenciler, daha Çanakkale’yi görmeden heyecanlandıklarını ifade ederek, “Burası bizi çok heyecanlandırdı. Birçok tarihi eser burada bir araya getirilmiş. Bu müzeyi kuranlara ve bizi en güzel şekilde ağırlayanlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.