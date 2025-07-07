Çukurovalı Turizmciler Erciyes'te Buluştu

Bu program, kış sezonuna yönelik iş birliği ve tanıtım faaliyetleri kapsamında düzenlenerek, iki bölge arasında turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Mersin'de gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Çukurova BTK Başkanı Dilek Dere, Mersin Ticaret Odası Meclis Üyesi Hakan Bayındır, Kayseriler Derneği Başkanı Mustafa Alpar ve çok sayıda seyahat acentesi yetkilisi katıldı.

Hamdi Elcuman, Erciyes’in ulusal ve uluslararası düzeyde büyüyen potansiyeline dikkat çekerek, bölgenin sunduğu olanakları detaylı bir sunumla aktardı. Konaklama imkanları, kayak pistleri ve ulaşım kolaylıkları hakkında bilgi veren Elcuman, Erciyes’in dört mevsim turizm yapılabilen bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Sunumun ardından düzenlenen bire bir görüşmelerde, Erciyesli işletmeciler ile Mersinli ve Adanalı turizmciler arasında doğrudan temaslar kuruldu. Sezon boyunca gerçekleştirilebilecek tur paketleri ve organizasyonlar hakkında görüşmeler yapıldı.

Toplantı kapsamında, Erciyesli işletmeciler, Çukurova’daki acente temsilcileriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirerek sezon öncesi karşılıklı beklentileri, iş birlikleri ve olası ortak projeleri masaya yatırdı. Program sonunda, Hamdi Elcuman, bu tür buluşmaların bölgesel turizmi güçlendirdiğini ve yeni iş birliklerine zemin hazırladığını belirterek katkı sağlayanlara teşekkür plaketi takdim etti.