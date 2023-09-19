Cuma günü çöl tozu geliyor!

 Meteoroloji kaynakları Suriye kaynaklı toz taşınımı için uyarı yaptı. Cuma günü Türkiye'ye Suriye üzerinden çöl tozu geliyor. Toz, doğu bölgeleri ve İç Anadolu'da etkili olacak.

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  • 19.09.2023 11:10
  • Güncelleme: 19.09.2023 11:10
Cuma günü çöl tozu geliyor!

Çöl tozu yeniden Türkiye’ye giriş yapacak. Meteoroloji kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cuma günü çöl tozu İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alacak. 

Hava Forum tarafından çöl tozu hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımda, çöl tozunun cuma günü Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağı ifade edilerek, “Cuma, Suriye üzerinden çöl tozu geliyor. Cam, balkon, araba bir şey yıkamayın. Özellikle iç ve doğu kesimlerimizde etkili olacak. Suyumuz zaten az yıkamaları erteleyelim" ifadelerine yer verildi.

1ha

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