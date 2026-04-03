Cuma Hutbesi'nde Ümmet Bilinci ve Kardeşlik Vurgusu

Ülke genelinde Cuma namazı öncesi camilerde okunan hutbelerde, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmalarının önemi vurgulandı.

Haber-Yorum

Bu haftaki Cuma Hutbesi'nin ana konusu olan Kardeşlik ve Ümmet Bilinci hutbesinde şu ana konuların altı çizildi:

Cuma namazı, Müslümanların topluca bir araya gelerek ibadet ettikleri, aynı zamanda sosyal ve manevi bağlarını güçlendirdikleri önemli bir gün. Bu Cuma, hutbelerde özellikle ümmet bilinci ve kardeşlik ikliminin korunması gerektiği mesajı verildi. Hutbede, Müslümanların ayrılıkları bir kenara bırakarak vahdeti kuşanmaları ve tefrikadan uzak durarak birbirlerine destek olmaları gerektiği ifade edildi.

Hutbede, sahâbe-i kirâmın sohbet ve hutbeyi dikkatle dinleme örneği hatırlatılarak, bu çağrının İslam’ın hak ve hakikatlerini dünyaya ulaştırmak için yapıldığına dikkat çekildi. Müminlerin, Cuma günü Allah’ın divanına durarken bedenlerine, elbiselerine ve kokularına özen gösterdikleri gibi, sosyal hayatta da söz ve davranışlarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Cami ve mescitlerde bir araya gelen Müslümanların, zorluklar karşısında beraber sabır göstermeleri ve düşmanlarına karşı yekvücut olmaları gerektiği vurgulandı. Hutbede, "Birlikte rahmetin, ayrılıkta azabın olduğunu unutmamalıyız" denildi.

Ayrıca, savaşların ve acıların yaşandığı günlerde, insanlığın barışa hasret kaldığına işaret edilerek, Mescid-i Aksâ’da yaşanan zulümlere karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Müslümanların, zihinlerini ve gönüllerini aynı inançta, aynı duyguda ve aynı idealde buluşturmaları gerektiği belirtildi.

Bu hafta ülkemizin tüm camilerinde okunan Cuma Hutbesi, Müslümanların kardeşlik ahdini yenilemeleri ve dirlik, dayanışma içinde olmaları gerektiği mesajıyla son buldu.

Haber Merkezi
