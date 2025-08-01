Cuma Hutbesinde Toplumsal Hatırlatma: Mahremiyet İhlali ve Çıplaklık Uyarısı

Hutbede, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in "Hayâyı ve örtünmeyi sever" sözlerine atıfta bulunularak, kısa ve şeffaf giysilerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği belirtildi. "Giyinik çıplaklar" tanımıyla, dar elbise giyen bireylerin durumu eleştirildi. Konuşmada, çocuklara hayâ ve edebin öneminin öğretilmesi gerektiği, ebeveynlerin bu konuda sorumluluk taşıdığı ifade edildi.

Estetik ameliyatlarla vücut organlarının yapısının değiştirilmesinin günah olduğu ve tıbbi bir zorunluluk olmaksızın bu tür uygulamalara başvurmanın Allah’ın yarattığını beğenmemek anlamına geldiği kaydedildi. Ayrıca, dövme yaptırmanın haram olduğu ve dinin tasvip etmediği kıyafetlerle yapılan paylaşımların çirkin bir davranış olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Nûr suresinin ayetlerine de vurgu yapılarak, hem erkekler hem de kadınlar için iffet ve namusun korunmasının önemi dile getirildi. Giyim kuşamda ölçünün, Allah’ın emirleri ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in sünneti olması gerektiği ifade edildi.

Son olarak, uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda bulunmanın asgari ahlak kurallarına meydan okumak olarak değerlendirildiği ve bu duruma sessiz kalanların büyük bir vebal altına girdiği belirtildi. Hutbe, neslin iffetini ve ahlakını korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu mesajıyla sona erdi.