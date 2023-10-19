Cuma Namazı Sonrası Büyük Filistin Mitingi

Kayseri’de Cumhuriyet meydanında Kayseri Filistinle Dayanışma Dernek Platformu tarafından ‘Bu soykırıma sessiz kalma’ başlığıyla yarın (20 Ekim Cuma) saat 13:15’te miting düzenlenecek. Daha sonra Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya saldırıları sürerken Türkiye’nin dört bir yanında Filistin'e destek eylemleri düzenleniyor. Kayseri’de Kayseri Filistinle Dayanışma Dernek Platformu tarafından Filistin halkına destek için miting düzenlenecek. ‘Bu soykırıma sessiz kalma’ başlığıyla yarın (20 Ekim Cuma) saat 13:15’te düzenlenecek miting sonrası Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.