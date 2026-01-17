  • Haberler
  • Asayiş
  • 'Cumburlop' Kazası: Genç Sürücü Refüjü Aştı, Otomobil Pert Oldu

'Cumburlop' Kazası: Genç Sürücü Refüjü Aştı, Otomobil Pert Oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde genç bir sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yaşanan trafik kazası, hem şans hem de mizah dolu ifadelerle gündeme geldi.

'Cumburlop' Kazası: Genç Sürücü Refüjü Aştı, Otomobil Pert Oldu

Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı’nda meydana gelen olayda, 19 yaşındaki S.E.C. yönetimindeki otomobil refüjü aşarak yol levhalarını altına aldı. Savrulan araç pert olurken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Araç çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı anlatan sürücü, yaşadığı anları kendine özgü bir dille özetledi:
“Refüjü görmedim, otomobil refüje oturdu. Tabelaya çarptım, sonra direksiyonu kırdım. Direksiyonu kırmasam lojmana girerdim. Biraz da tecrübeden diyebilirim. Direk cumburlop diye refüjden içeri atladık. Kar da vardı, çok hızlı değildim. Bizde bir şey yok çok şükür, otomobilin hali ortada.”

Kazanın ardından araç pert olsa da sürücünün esprili anlatımı, olayın şiddetini hafifleten bir ayrıntı olarak dikkat çekti.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Topraktan sofraya bahçe bakım kursu başlıyor
Topraktan sofraya bahçe bakım kursu başlıyor
Hacıbektaş Derneği Başkanı Tan, CHP İl Başkanı Özer'i 'Özür Dilemeye' davet etti
Hacıbektaş Derneği Başkanı Tan, CHP İl Başkanı Özer'i 'Özür Dilemeye' davet etti
MHP'li Say, 'Dünyaya mal olmuş Koca Sinan'ın adını kaldırarak bir bulvara isim vermek çok yanlış'
MHP’li Say, “Dünyaya mal olmuş Koca Sinan’ın adını kaldırarak bir bulvara isim vermek çok yanlış”
İYİ Partili Yücel, 'Sanayici üretime başlamadan borca giriyor'
İYİ Partili Yücel, “Sanayici üretime başlamadan borca giriyor”
Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde Elitaş gerginliği
Kayseri Büyükşehir Meclisi’nde Elitaş gerginliği
Meclis Üyesi Ülker, 'Neden bir hastane alanını villa parseline dönüştürüyoruz?'
Meclis Üyesi Ülker, “Neden bir hastane alanını villa parseline dönüştürüyoruz?”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!