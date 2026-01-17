'Cumburlop' Kazası: Genç Sürücü Refüjü Aştı, Otomobil Pert Oldu

Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı’nda meydana gelen olayda, 19 yaşındaki S.E.C. yönetimindeki otomobil refüjü aşarak yol levhalarını altına aldı. Savrulan araç pert olurken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Araç çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı anlatan sürücü, yaşadığı anları kendine özgü bir dille özetledi:

“Refüjü görmedim, otomobil refüje oturdu. Tabelaya çarptım, sonra direksiyonu kırdım. Direksiyonu kırmasam lojmana girerdim. Biraz da tecrübeden diyebilirim. Direk cumburlop diye refüjden içeri atladık. Kar da vardı, çok hızlı değildim. Bizde bir şey yok çok şükür, otomobilin hali ortada.”

Kazanın ardından araç pert olsa da sürücünün esprili anlatımı, olayın şiddetini hafifleten bir ayrıntı olarak dikkat çekti.