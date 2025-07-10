Cumhur İttifakı Başkanları, Yatırım İçin Büyükşehir'de Bir Araya Geldi

Türkiye’de parmakla gösterilen ve cumhur ittifakı ile dayanışmanın en güzel örneklerinden birisini sergileyen Başkan Büyükkılıç, tüm ilçelere ayırt etmeksizin hizmet gitmesi için gayret gösteriyor. Bu kapsamda, Büyükkılıç, cumhur ittifakı belediye başkanları olan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım’ı ayrı ayrı makamında konuk etti.

“Hep Beraber El Ele, Gönül Gönle Diyoruz”

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen görüşmelerde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Amacımız cumhur ittifakı anlayışı içerisinde bizi seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize layık olmak, onların konforunu sağlamaktır. Altyapı kuruluşlarımız ve diğer birimlerimizin yapacağı hizmetler konusunda değerlendirme yaptık, hep beraber el ele, gönül gönle diyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, hem merkezde hem ilçede hem de gurbette olan Özvatanlı hemşehrilerine selam ve sevgilerini de iletti.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise tüm hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek, ilçeye önümüzdeki dönem yapılacak yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Demir, Avrupa’da yaptıkları etkinliklerde Büyükkılıç’a gurbetçilerin selamlarını getirdiğini belirterek, yapılacak hizmetlerin hayırlı olmasını temenni etti.

“Ne Yaptık, Ne Yapmalıyız, Ne Yapacağız”

Başkan Büyükkılıç, kurmayları ile birlikte Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ile gerçekleştirdiği toplantıda da açıklamalarda bulunarak, Bünyanlılara selamlarını iletti. Büyükkılıç, “Bünyan’ımıza yapılanları, yapılacakları değerlendirmek suretiyle, ne yaptık, ne yapmalıyız, ne yapacağız mantığı içerisinde değerlendirme toplantısı yaptık. Tecrübeli, samimi, iyi niyetli ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Metin’in çalışmalarının kamuoyunda takdir edildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bizi Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” sözleri ile Bünyanlılara selamlarını gönderdi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla bir aile gibi olduklarını ifade ederek, “Çok güzel çalışmalar yapıyoruz Bünyan’da. Bünyan’da çok başarılı işler yapıyorsak, mensubu olduğumuz Cumhur İttifakı’nın yani sizlerin sayesinde. Büyükşehir Belediyemizden oldukça memnunuz. Çok teşekkür ediyorum Başkanım, size ve ekibinize” diye konuştu.

“Elimizden Geldiği Kadar Hatta Daha Fazlasını Yapmaya Çalışıyoruz”

Sarıoğlan Belediyesi heyetini de ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç altyapı kuruluşları ile birlikte yapılan çalışmaları değerlendirme sonrasında Sarıoğlan ve mahallelerinde yapılan çalışmaları gerek Kırsal Hizmetler, gerek Fen İşleri, gerek KASKİ ve gerekse elektrik şirketinin çalışmalarını masaya yatırdıkların dile getirdi. Büyükkılıç, “Talepleri hayata geçirmek için elimizden geldiği kadar hatta daha fazlasını hep yapmaya çalışıyoruz. Her zaman takdir eden, teşekkür etmesini bilen, uyumlu bir şekilde bizlerle çalışan Bekir Başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah sezonu çok iyi değerlendirmek suretiyle yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç amaçlarının, vatandaşları daha fazla konforlu hizmet ile buluşturmak olduğunu paylaşarak şunları söyledi:

“Bizim amacımız, insanların daha konforlu yaşamasıdır. Bu anlayış içerisinde yollarımızla, kaldırımlarımızla ilgili ya da yayla yolları da dâhil oralarda yapılacak çalışmalarla, yine aynı şekilde doğal gazda yapılan çalışmalar sonrası bozulan yollarımız, oralarda KASKİ’mizin yaptığı yatırımlar ve hatları yer altına alma bağlamında elektrik şirketimizin yapmış olduğu yatırımların hepsini göz önüne aldık. Bir de gurbetçi mevsimi, yurt dışındaki dostlarımız, hemşehrilerimizin de misafir olarak geldikleri bu günlerde onların daha kaliteli hizmetlerle buluşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı iş birliği halinde sürdürüyoruz.”

“Sarıoğlan’ı İlk Günkü Gibi Önemsiyor ve Hep Yanımızda Oluyorsunuz. Biz Sizlerden Memnunuz”

Sarıoğlan Belediye Başkan Bekir Ayyıldırım da yoğun gündem içerisinde Sarıoğlan Belediyesi ekibini kabul ettikleri için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Sizden ve ekibinizden Allah razı olsun. Sarıoğlan’ı ilk günkü gibi önemsiyor ve hep yanımızda oluyorsunuz. Biz sizlerden memnunuz, yüce Yaratan da inşallah sizlerden razı olur” dedi.

Hizmetlerin devam ettiğini dile getiren Ayyıldırım, “Hizmetlerimiz devam ediyor. Asfalt çalışmamız, KCETAŞ’ımız, KASKİ’miz, kırsal kalkınmamız hepsi beraber Sarıoğlan’dayız. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Memnunuz çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanız için” ifadelerinde bulundu.

Ziyaretlerde, Başkan Büyükkılıç’a genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve genel müdürler de eşlik etti.