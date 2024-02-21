Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri aday listesi belirlendi

AK Parti İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri aday listesini belirledi.

Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri aday listesi belirlendi

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan seçimlere ilişkin belirlenen Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerinin listesi İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi.
İsimler şu şekilde;

AKKIŞLA 
1Orhan Altundağ
2 Yüksel Yüce
3 Özgür Özuzun 
4 Sedat Eraslan 
5 Ramazan Bozkurt 
6 Veysel Han 
7 Yüksel Türkaslan 
8 Emir Günana

DEVELİ 
1 Ahmet Erciyes 
2 Ali Kabak 
3 Mustafa Temur 
4 Muhammed Raşit Kılıçaslan 
5 Adem Sinin 
6 Mehmet Celal Özkara 
7 Salim Açıkgöz 
8 Ramazan Turhan 
9 Şaban Öğretir 
10 Refik Şahin 
11 Nejla Keleş 
12 İbrahim Karagöz 
13 Yusuf Akdağ 
14 Burak Ataman 
15 Süleyman Bozoğlu 
16 Fehmi Çetinkaya 
17 Ayhan Şahbaz 
18 Mustafa Erdal 
19 İbrahim Beşparmak 
20 Yılmaz Özdemir 
21 Yunus Sarımsı 
22 Halit Bayırsokak

FELAHİYE 
1 Feyyaz Çabuker 
2 Salih Kendirli Felahiye 
3 Davut Bozukluhan 
4 Ali Pakır Felahiye 
5 Ahmet Karabudak 
6 Ahmet Ütü Felahiye 
7 Faruk Karadavut 
8 Güler Duran

HACILAR 
1 AHMET BOSTANCI 
2 FAZİLET KAHRAMAN 
3 Bekir Tuğrul 
4 Yusuf Hakan Özdemir 
5 Adnan Bayram 
6 Yasin Mutlu 
7 Ahmet Deveci 
8 Murat Baktır 
9 Nurettin Karamavuş 
10 Muhammet Ali Erdoğan

İNCESU 

1 Ahmet Mithat Karaçavuş 
2 Muharrem Bayrak 
3 Ümit Kızılışık 
4 İsmail Turan 
5 Fatih Göktaş 
6 Muzaffer Güngül 
7 İbrahim Tuz 
8 Ertaş Çopur 
9 Cemal Öztaş 
10 Serkan Morkoyunlu 
11 Eyüp Ufakça 
12 Mustafa Eskici 
13 Orhan Üngür

KOCASİNAN 
1 Bekir Yıldız 
2 Meral Koşar 
3 Osman Yeniay 
4 Mustafa Güldüoğlu 
5 Muammer Kılıç 
6 Mustafa Çifçi 
7 Mutlu Önal 
8 Mustafa Dulda 
9 Muammer Topsakal 
10 Filiz Ertürk 
11 Kaan Sabri Çöl 
12 Nuriye Çetin 
13 Ali Oymakapu 
14 Ali Öz 
15 Selim Kadir Sepci 
16 Rübbiye Reyhan Nalbantoğlu 
17 Seyhan Arifoğlu 
18 Ramazan Eren 
19 Erkan Çiçek 
20 Hacı Mehmet Kilci 
21 Hayrullah Özbek 
22 Ömer Faruk Pala 
23 Süleyman Akıncı 
24 Salih Pirlioğlu 
25 Necati Kabaktepe 
26 Ahmet Yüksek 
27 Mustafa Korur 
28 Ömer Genç 
29 Hayrettin Seyhan 
30 Nesim Aksu 
31 Mustafa Özhan 
32 Seyit Abdulkadir Tümtürk 
33 Ayşegül Sayın

MELİKGAZİ 
1 Kenan Akar
2 Serdar Kavafoğlu
3 İsmail Ünalmış
4 Mustafa Erkek
5 Sami Yağmur
6 Mehmet Çifçi
7 Fatma Kabak
8 Yalçın Duru
9 İlhan Seçkin
10 Yusuf Özkaya
11 Emrullah Tellioğlu
12 Murat Titizbaş
13 Musa Varkara
14 Ahmet Yıldız
15 Ömer Mehmetbeyoğlu
16 Rıfat Açıkgöz
17 Nevzat Barbaros
18 Ahmet Onur Başkal
19 Ali Mazıcıoğlu
20 Hakkı Gökhan Eryılmaz
21 Hasan İlbasmış
22 Ömer Faruk Yeltekin
23 Ömercan Bekli
24 Mehmet Yılmaz
25 Mustafa Çağan
26 Emel Çitoğlu
27 Celal Hasnalçacı
28 Nuri Çetinçağlar
29 Ertuğrul Gümüşçü
30 Cihan Çiftlikçioğlu
31 Ahmet Yurtlu
32 Hayrettin İnan
33 İrfan Dursun
34 Yıldız Tamer
35 Mustafa Fatih Şahin
36 Osman Parlak
 37 Atilla Gergef
38 Ali Hashalıcı
39 Ümit Molu
40 Mehmet Kenger

TALAS

1 Emine Timuçin
2 Orhan Say
3 Ahmet Tural
4 Selim Gümüş
5 Osman Kutay Altuntaş
6 Mehmet Akbulut
7 Hami Türkyar
8 Mustafa Özaşır
9 İbrahim Ata
10 Taner Afşar
11 Müjdat Yılmaz
12 Harun Ünal
13 Murat İlhan
14 Duygu İnce
15 Yüksel Sungur
16 Emir Namaldı
17 Recep Elifoğlu
18 Volkan Çolak
19 Yusuf Solmaz
20 Kürşat Üstündağ
21 Selçuk Çağan
22 Emre Kılıç
23 Mustafa Büyükbaş
24 Kemal Çetinkaya
25 Nuh İkiz
26 Esat Doğan
27 Şehmuz Ceyhan
28 Seba Begüm Güler

TOMARZA 
1 Emre Güneş
2 Mehmet Kural
3 Ramazan Çakır
4 Sait Tamer Işık
5 Mustafa Ünal
6 İsmail Karabulut
7 Mahmut Menekşe
8 Mustafa Avcı
9 Yüksel Üstün
10 İbrahim Bulduruç
11 Ömer Karaoğlu
12 Ahmet Tanırgan
13 Emrah Demirezen

YAHYALI
1 Sami Üstündağ
2 Abdulkadir Göksün
3 Buğra Onur Aydın
4 Esat Erbil Türkmen
5 Ferhat Akcan
6 Yahya İlçin
7 İsmail Baş
8 Yusuf Postallı
9 Ertuğrul Durmaz
10 Metin Demirtaş
11 Faruk Topuz
12 Yüksel Çoban
13 Mehmet Diriliş

YEŞİLHİSAR 

1 Yusuf Ceran
2 Selim Altıparmak
3 Hüseyin Bulut
4 Abdullah İnce
5 Şükrü Eken
6 Tuncay Malkoç
7 Yasin Akmeşe
8 Metin Değirmenci
9 Mehmet Koç
10 Yavuz Akkaş

1ha

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