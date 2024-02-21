Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri aday listesi belirlendi
AK Parti İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri aday listesini belirledi.
31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan seçimlere ilişkin belirlenen Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerinin listesi İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi.
İsimler şu şekilde;
AKKIŞLA
1Orhan Altundağ
2 Yüksel Yüce
3 Özgür Özuzun
4 Sedat Eraslan
5 Ramazan Bozkurt
6 Veysel Han
7 Yüksel Türkaslan
8 Emir Günana
DEVELİ
1 Ahmet Erciyes
2 Ali Kabak
3 Mustafa Temur
4 Muhammed Raşit Kılıçaslan
5 Adem Sinin
6 Mehmet Celal Özkara
7 Salim Açıkgöz
8 Ramazan Turhan
9 Şaban Öğretir
10 Refik Şahin
11 Nejla Keleş
12 İbrahim Karagöz
13 Yusuf Akdağ
14 Burak Ataman
15 Süleyman Bozoğlu
16 Fehmi Çetinkaya
17 Ayhan Şahbaz
18 Mustafa Erdal
19 İbrahim Beşparmak
20 Yılmaz Özdemir
21 Yunus Sarımsı
22 Halit Bayırsokak
FELAHİYE
1 Feyyaz Çabuker
2 Salih Kendirli Felahiye
3 Davut Bozukluhan
4 Ali Pakır Felahiye
5 Ahmet Karabudak
6 Ahmet Ütü Felahiye
7 Faruk Karadavut
8 Güler Duran
HACILAR
1 AHMET BOSTANCI
2 FAZİLET KAHRAMAN
3 Bekir Tuğrul
4 Yusuf Hakan Özdemir
5 Adnan Bayram
6 Yasin Mutlu
7 Ahmet Deveci
8 Murat Baktır
9 Nurettin Karamavuş
10 Muhammet Ali Erdoğan
İNCESU
1 Ahmet Mithat Karaçavuş
2 Muharrem Bayrak
3 Ümit Kızılışık
4 İsmail Turan
5 Fatih Göktaş
6 Muzaffer Güngül
7 İbrahim Tuz
8 Ertaş Çopur
9 Cemal Öztaş
10 Serkan Morkoyunlu
11 Eyüp Ufakça
12 Mustafa Eskici
13 Orhan Üngür
KOCASİNAN
1 Bekir Yıldız
2 Meral Koşar
3 Osman Yeniay
4 Mustafa Güldüoğlu
5 Muammer Kılıç
6 Mustafa Çifçi
7 Mutlu Önal
8 Mustafa Dulda
9 Muammer Topsakal
10 Filiz Ertürk
11 Kaan Sabri Çöl
12 Nuriye Çetin
13 Ali Oymakapu
14 Ali Öz
15 Selim Kadir Sepci
16 Rübbiye Reyhan Nalbantoğlu
17 Seyhan Arifoğlu
18 Ramazan Eren
19 Erkan Çiçek
20 Hacı Mehmet Kilci
21 Hayrullah Özbek
22 Ömer Faruk Pala
23 Süleyman Akıncı
24 Salih Pirlioğlu
25 Necati Kabaktepe
26 Ahmet Yüksek
27 Mustafa Korur
28 Ömer Genç
29 Hayrettin Seyhan
30 Nesim Aksu
31 Mustafa Özhan
32 Seyit Abdulkadir Tümtürk
33 Ayşegül Sayın
MELİKGAZİ
1 Kenan Akar
2 Serdar Kavafoğlu
3 İsmail Ünalmış
4 Mustafa Erkek
5 Sami Yağmur
6 Mehmet Çifçi
7 Fatma Kabak
8 Yalçın Duru
9 İlhan Seçkin
10 Yusuf Özkaya
11 Emrullah Tellioğlu
12 Murat Titizbaş
13 Musa Varkara
14 Ahmet Yıldız
15 Ömer Mehmetbeyoğlu
16 Rıfat Açıkgöz
17 Nevzat Barbaros
18 Ahmet Onur Başkal
19 Ali Mazıcıoğlu
20 Hakkı Gökhan Eryılmaz
21 Hasan İlbasmış
22 Ömer Faruk Yeltekin
23 Ömercan Bekli
24 Mehmet Yılmaz
25 Mustafa Çağan
26 Emel Çitoğlu
27 Celal Hasnalçacı
28 Nuri Çetinçağlar
29 Ertuğrul Gümüşçü
30 Cihan Çiftlikçioğlu
31 Ahmet Yurtlu
32 Hayrettin İnan
33 İrfan Dursun
34 Yıldız Tamer
35 Mustafa Fatih Şahin
36 Osman Parlak
37 Atilla Gergef
38 Ali Hashalıcı
39 Ümit Molu
40 Mehmet Kenger
TALAS
1 Emine Timuçin
2 Orhan Say
3 Ahmet Tural
4 Selim Gümüş
5 Osman Kutay Altuntaş
6 Mehmet Akbulut
7 Hami Türkyar
8 Mustafa Özaşır
9 İbrahim Ata
10 Taner Afşar
11 Müjdat Yılmaz
12 Harun Ünal
13 Murat İlhan
14 Duygu İnce
15 Yüksel Sungur
16 Emir Namaldı
17 Recep Elifoğlu
18 Volkan Çolak
19 Yusuf Solmaz
20 Kürşat Üstündağ
21 Selçuk Çağan
22 Emre Kılıç
23 Mustafa Büyükbaş
24 Kemal Çetinkaya
25 Nuh İkiz
26 Esat Doğan
27 Şehmuz Ceyhan
28 Seba Begüm Güler
TOMARZA
1 Emre Güneş
2 Mehmet Kural
3 Ramazan Çakır
4 Sait Tamer Işık
5 Mustafa Ünal
6 İsmail Karabulut
7 Mahmut Menekşe
8 Mustafa Avcı
9 Yüksel Üstün
10 İbrahim Bulduruç
11 Ömer Karaoğlu
12 Ahmet Tanırgan
13 Emrah Demirezen
YAHYALI
1 Sami Üstündağ
2 Abdulkadir Göksün
3 Buğra Onur Aydın
4 Esat Erbil Türkmen
5 Ferhat Akcan
6 Yahya İlçin
7 İsmail Baş
8 Yusuf Postallı
9 Ertuğrul Durmaz
10 Metin Demirtaş
11 Faruk Topuz
12 Yüksel Çoban
13 Mehmet Diriliş
YEŞİLHİSAR
1 Yusuf Ceran
2 Selim Altıparmak
3 Hüseyin Bulut
4 Abdullah İnce
5 Şükrü Eken
6 Tuncay Malkoç
7 Yasin Akmeşe
8 Metin Değirmenci
9 Mehmet Koç
10 Yavuz Akkaş