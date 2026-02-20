Cumhur İttifakı Kayseri'de Bir Araya Geldi

Kayseri İl Başkanlığı'nda önemli buluşma gerçekleşti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Cumhur İttifakı Kayseri'de Bir Araya Geldi Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile her iki partinin il başkan yardımcıları bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Kayseri'de Bir Araya Geldi

Toplantıda şehrin bugünü ve geleceği üzerine istişarelerde bulunuldu. Katılımcılar, ortak akıl ve güçlü irade ile Kayseri için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhur İttifakı temsilcileri, uyum içinde yürütülen çalışmaların Kayseri’nin kalkınmasına ve halkın refahına katkı sağlayacağını ifade etti.

 

 

