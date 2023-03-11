Cumhur İttifakı’nda seçim hazırlığı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13’ncü Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Genel seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Cumhur İttifakı partileri seçim çalışmalarına başladı. AK Parti İl Yönetimi ve İlçe Başkanları Talas’ta toplantı gerçekleştirdi. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi de seçim çalışmalarına start vermek için ilçe başkanları ve il yöneticilerinin katılımıyla toplantı yaptı. Pazartesi gününden itibaren Cumhur İttifakı’nın tüm teşkilatları ile sahaya ineceği ifade edildi.

Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetimi ve AK Partili Belediye Başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.