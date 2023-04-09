Cumhur İttifakı’ndan il başkanı sürprizi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine sayılı günler kala siyasi partilerde adaylık listeleri telaşı devam ediyor. Cumhur İttifakında yer alan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) aday listeleri de belli oldu.

Cumhur ittifakının içerisinde yer alan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile MHP Kayseri İl Adnan İncetoprak, genel merkez tarafından milletvekili aday listelerinde yer alırken ittifakın diğer ortakları olan YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin ve BBP Kayseri İl Başkanları Hakan Satılmış aday adayı olarak listeye girdi.