Cumhur İttifakı seçmenle bir araya gelecek

Kırşehir'de Cumhur İttifakı ortakları ortaklaşa düzenlenen programda seçmenle bir araya gelerek, ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu istişare edecek.

PAYLAŞ
  • 21.05.2023 11:54
  • Güncelleme: 21.05.2023 11:54
  • 31
Cumhur İttifakı seçmenle bir araya gelecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de Cumhur İttifakı ortakları ortaklaşa düzenlenen programda seçmenle bir araya gelerek, ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu istişare edecek.

Cumhur İttifakı ortakları ile gerçekleşecek program hakkında bilgi veren AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, "İttifak ortaklarını ziyaret ederek 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimleri istişare ettik. Yeniden yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de yol haritası belirledik" dedi. İl Başkanı Ünsal açıklamasında; "AK Parti Kırşehir’de 1 milletvekili çıkararak yoluna devam ediyor. Bir milletvekilimiz ile 2 vekil görevi yaparak şehrimiz için çalışma yürütecek ve şehrin eksiklerini tamamlayacağız. 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halkın teveccühü ile yeniden büyük bir farkla seçilecek, buna inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

İttifak ortakları seçmen buluşmasında seçimlerin önemi ve Türkiye Yüzyılı anlatılacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Depremzedelerin 'Tekirdağ' korkusuna Bakan Akar'dan 'Başımızın tacısınız' cevabı

Depremzedelerin 'Tekirdağ' korkusuna Bakan Akar'dan 'Başımızın tacısınız' cevabı

KayBis, 24 istasyon ve 1000 adet bisikletle hizmet veriyor

KayBis, 24 istasyon ve 1000 adet bisikletle hizmet veriyor

Havalar ısındı keneye dikkat

Havalar ısındı keneye dikkat

Ömer Demir, 'Bütün Bünyan'ın arkamızda olduğunu hissederek mücadele ediyoruz'

Ömer Demir, “Bütün Bünyan’ın arkamızda olduğunu hissederek mücadele ediyoruz”

Kayserispor Başkanı Çamlı: Bu sonuç yakışmadı

Kayserispor Başkanı Çamlı: Bu sonuç yakışmadı

Develi'de sağanak yağış sele neden oldu

Develi'de sağanak yağış sele neden oldu

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Tayyare Fabrikası'nda Üretilen ilk pilotlu uçak meydanda sergileniyor

Kayseri Tayyare Fabrikası’nda Üretilen ilk pilotlu uçak meydanda sergileniyor

Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretilen ilk P-24A uçağına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretilen ilk P-24A uçağına vatandaşlardan yoğun ilgi

DAHA FAZLA
İHH ekibi, Kentsel Dönüşüm alanındaki enkazda gönüllülere eğitim veriyor

İHH ekibi, Kentsel Dönüşüm alanındaki enkazda gönüllülere eğitim veriyor

Dağcılardan anlamlı tırmanış

Dağcılardan anlamlı tırmanış

Dikkatsiz sürücü geri geri giderken yaşlı kadına çarptı

Dikkatsiz sürücü geri geri giderken yaşlı kadına çarptı

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç Doğa Yürüyüşüne Katıldı

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç Doğa Yürüyüşüne Katıldı

Başkan Çolakbayrakdar'dan KOCAFEST Festivali'ne davet

Başkan Çolakbayrakdar'dan KOCAFEST Festivali'ne davet