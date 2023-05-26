Cumhur İttifakı Tomarza'da Coşkuyla Karşılandı

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve beraberindeki Cumhur İttifakı temsilcileri Tomarza ilçesine teşekkür ziyaretinde bulunarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı desteğin verilmesini istedi.

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  • 26.05.2023 16:47
  • Güncelleme: 26.05.2023 17:22
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Cumhur İttifakı Tomarza'da Coşkuyla Karşılandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve beraberindeki Cumhur İttifakı temsilcileri; Tomarza ilçesine teşekkür ziyaretinde bulunarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı desteğin verilmesini istedi.

Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm başta olmak üzere Cumhur İttifakı temsilcileri Tomarza ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı. Konvoy eşliğinde ilçeye giriş yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; seçim otobüsü içerisinde vatandaşları selamlayarak İncilli Çavuş Parkı içerisinde karşılandı. Vatandaşlara seslenen Bakan Akar; terörle mücadele ile ilgili bilgiler verirken 14 Mayıs seçimlerinde verilen destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

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İHA

Kayseri Gündem
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