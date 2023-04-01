Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
14 Mayıs'ta yapılacak seçimde aday olan 4 cumhurbaşkanı adayının seçim pusulasında yer alacağı sıralama çekilen kura ile belirlendi.
- 01.04.2023 15:09
- Güncelleme: 01.04.2023 15:09
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Kura çekimi, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) az önce yapıldı. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Sinan Oğan yer aldı.
SEÇİM TAKVİMİ SÜRECİ
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM 28. Dönem Milletvekili Seçimi takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda seçmen listeleri askıdan indirilecek.
8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.
19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.