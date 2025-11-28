Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Kara Cuma' tepkisi: Cuma gününün kutsiyetine saygısızlık

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada şirketlerin her yıl yaptığı Kara Cuma indirimlerine tepki gösterdi. Saral, “Bir kısım mağazaların "Kara Cuma" adı altında, bu milletin asırlardır mübarek bildiği Cuma gününün kutsiyetini reklam malzemesi hâline getirmesi asla kabul edilemez. Cumanın bereketine, maneviyatına dil uzatan, ticari kazanç uğruna değerlerimizi aşındıran bu anlayış; ne geleneklerimizle ne de toplumumuzun hassasiyetiyle bağdaşmaktadır. Buradan açıkça ifade ediyorum: Bu ucuz pazarlama taktikleriyle milletin maneviyatını hedef alanlara karşı gerekli idari ve hukuki adımlar derhal atılmalıdır. Denetim mekanizmaları devreye girmeli, bu kavramı kasıtlı şekilde kullananlara yönelik gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Cuma, bu millet için kara değil; nurun, rahmetin, kardeşliğin ve bereketin günüdür. Kimsenin bunu gölgelemeye, kirletmeye hakkı yoktur. Yetkilileri milletimizin hassasiyetine sahip çıkmaya; işletmeleri ise değerlerimizle dalga geçmeyi bırakarak kendilerine gelmeye davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.