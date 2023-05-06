Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2002’den beri nasıl sandıktan önce işi bitirdiysek 14 Mayıs’ta da aynısını yapacağız”

. Buraya gelemeyen eşimizin, dostumuzun kapısını çalacağız. Benim selamımı söyleyecek kırgınlık, kızgınlık, küskünlük varsa gönlünü alacak, Türkiye Yüzyılı için oyuna talip olduğumuzu söyleyeceğiz. 2002’den beri nasıl sandıktan önce işi bitirdiysek 14 Mayıs’ta da aynısını yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında miting için Kayseri’ye geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslenen Erdoğan, “Bu katılım bir şeyi söylüyor. Gümbür gümbür 14 Mayıs’a gidiyoruz. Kayseri Erciyes gibi başı dik. 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan vefanın şehri Kayseri bugün bir kez daha hasretle hürmetle selamlıyorum. Sizlerin şu sevdasını şu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Kayseri gibi yoldaşı, Kayserili gibi kardeşi olanın sırtı yere gelmez. Rabbime Kayseri’ye ve Kayseriliye hizmet etme imkânı verdiği için hamt ediyorum. Allah sizleri nazarlardan, kem gözlerden korusun diyorum. Biliyorsunuz yola çıkarken ilk mitingimizi Kayseri’de yapmıştık. Kayseri’yle yol arkadaşlığımız farklı” şeklinde konuştu.

‘BAY BAY KEMAL, BAK KAYSERİ NE DİYOR?’

“14 Mayıs’ta bunlara bu cevabı verecek miyiz, buna hazır mıyız?” diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mitinge katılan vatandaşlar ‘evet’ diyerek cevap verdi. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara da değinen Erdoğan, “Deprem konutların inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz. Toplam 837 bin 500 çadırın ve 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşaat süreci başlayan konut ve köy evi sayısında 141 bin 300 temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 rakamına ulaştık. Az önce mitinge katılanların resmi rakamını getirin dedim. Havalimanından miting alanına gelene kadarkiler hariç. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal, bak Kayseri ne diyor? Şov ve istismar için deprem bölgesine gidenler sırtını dönseler dahi, biz depremin izlerini tamamen silinceye kadar sahada olmayı sürdüreceğiz. Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun. Allah’ın izniyle onları asla sahipsiz bırakmayacağız. Burada bir kez daha depremde ve sellerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’YE SON 20 YILDA ÖNCEKİ 80 YILDAN DAHA FAZLA HİZMETİ BERABER YAPTIK’

“Bizim kumaşımız, milletimizin kumaşıdır” diyen Erdoğan, “Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bizim aşkımız, milletimizin aşkıdır. Biz Kayseri’ye sadece yol arkadaşı değil, sizinle kader arkadaşıyız. 2002’den beri tüm mücadeleleri beraber verdik. Zorlukların üstesinden beraber geldik. Vesayet teşebbüslerine beraber direndik. Terör örgütlerin saldırılarını beraber püskürttük. 15 Temmuz’da milli iradeyi beraber savunduk. Türkiye’ye son 20 yılda önceki 80 yılda daha fazla hizmeti beraber yaptık. Ülkemizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerine beraber imza attık. Daha önce hayal dahi edilemeyen nice projeyi, eseri beraber kazandırdık. Bugün milli gelirin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa yıllık 36 milyar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, tarımsal gayrisafi hasılası 407 milyar lirayı geçen bir Türkiye varsa, merkez bankası rezervi 27 buçuk milyar dolardı şimdi 115 milyar dolara ulaştık. İMF’ye borcumuz 23 buçuk milyar dolardı. CHP’nin sözcüsü aynı zamanda merkez bankasında görev yapan bir kişi, bunar beraber otellerin lobilerinde ne yaptılar? İMF ile görüştüler. İMF’den bizim borç almamız lazımmış. Hadi oradan, bizim buna ihtiyacımız yok. 2013’ten beri 1 kuruş almadık. Ne oldu, ne kaybettik? Hiç. Onunla birlikte 27 buçuk milyar dolar olan merkez bankası rezervimizde 115 milyar dolara çıktı” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ YAPANA KADAR DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ’

14 Mayıs’a kadar Kayseri’de durmadan çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, “Turist ivmesi her yıl artan bir Türkiye varsa, depreme rağmen emeklisini, işçisini, memurunu ezdirmeyen ekonomisiyle bir Türkiye gerçeği varsa bunu sizlerle birlikte sırt sırta vererek başardık. Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye ortak paydasında buluştuğumuz Cumhur İttifakı ortaklarımızın da katkısı var. Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun, önce ülkem diyen tüm vatandaşlarımızın emeği var. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan çalışacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yurt dışında oy verme işlemleri 27 Nisan’da başladı, 9 Mayıs’a kadar devam ediyor. Yurt dışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşlerim var. Sandıklar kapanmadan mutlaka onlara ulaşmalıyız. Bu kritik dönemde anavatanlarına sahip çıkmalarını isteyeceğiz. Cumhurbaşkanlığını şahsımızda, milletvekilliğini cumhur ittifakına desteklerini talep edeceğiz. Bu meseleyi hallettikten sonra 14 Mayıs’a kadar Kayseri’de çalışacağız. Buraya gelemeyen eşimizin, dostumuzun kapısını çalacağız. Benim selamımı söyleyecek kırgınlık, kızgınlık, küskünlük varsa gönlünü alacak Türkiye Yüzyılı için oyuna talip olduğumuzu söyleyeceğiz 2002’den beri nasıl sandıktan önce işi bitirdiysek 14 Mayıs’ta da aynısını yapacağız” şeklinde konuştu.