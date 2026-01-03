Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2026 yılı için hedefimiz toplam 410 milyar dolar ihracattır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı için hedefimiz 282 milyar doları mal ihracatı, 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracattır. Geçen yılki hedefimizin üstüne çıkmayı başardık. İnşallah 2026 yılı hedefimizi de aşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu hedef doğrultusunda tüm gücümüzle çalışacağımızı da çok iyi biliyorum. Her fırsatta söylüyorum biz büyük bir ülkeyiz, milletiz. Son 23 yılda başardıklarımız başaracaklarımızın teminatıdır. Daha büyük hedeflere koşarken bizim ilham ve güç kaynağımız bellidir. Allah’ın izniyle gelecek yılki toplantımızda ihracatta yeni rekorlar kırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.