Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilde 500 bin sosyal konut müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası 500 bin sosyal konut müjdesi verdi. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız” ifadelerini kullandı.