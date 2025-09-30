Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilde 500 bin sosyal konut müjdesi verdi

  • Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilde 500 bin konut inşa edileceğini açıklayarak, 'evre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası 500 bin sosyal konut müjdesi verdi. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız” ifadelerini kullandı.

