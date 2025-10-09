Cumhurbaşkanı Erdoğan: '81 ilimizin tamamında üniversite var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “23 yıl önce üniversite sayımız 76’ydı. Bugün 81 ilimizin tamamında 79’u vakıf, 129’u devlet üniversitesi olmak üzere, 208 yükseköğretim kurumumuz var. Bu, şu demek ailesinin maddi durumu ne olursa olsun, okumak isteyen tüm gençlerimiz artık yükseköğretim imkanından, çoğu zaman kendi ilinde rahatlıkla faydalanabiliyor. Bir diğer önemli husus şudur: Üniversitelerimiz dünya sıralamalarında her geçen yıl üst basamaklara tırmanmaktadır. 2029’a kadar en az iki üniversitemizin ilk 100’de, en az 10 üniversitemizin de ilk 500’de yer almasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.