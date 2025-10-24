Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: '500 bin konutun ilk teslimatı Mart 2027'de'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Yüzyılın Konut Projesi’ ile ilgili detayları açıkladı. Erdoğan, ”500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak” dedi.

‘KİRALIK KONUT UYGULAMASI DEVREYE GİRDİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Yine bir ilki başarıyor, bu kez kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'umuzda uygulanacak bu modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Proje çerçevesinde İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık sosyal konut projemiz kapsamında işçi ve memurlarımız, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamına giren hak sahiplerimiz için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

İLK TESLİMLER MART 2027’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afetlere dirençli 500 bin yeni yuvayı da milletimizin istifadesine sunacağız. Başvurular, 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuraları, bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz” diye konuştu.