Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlenecek gençlere 250 bin lira kredi imkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarının 250 bin liraya çıkartılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada evlenecek çiftler için yeni düzenleme hakkında bilgiler verdi. 
Erdoğan, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarının 250 bin liraya çıkartılacağını açıklayarak, "2026 yılı Ocak itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz. Ayrıca, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı” dedi.

Haber Merkezi

