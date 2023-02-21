Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kayseri'ye Teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta karşıladı. Konteyner kentte incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Büyükkılıç'a ve Kayserililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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  • 21.02.2023 10:46
  • Güncelleme: 21.02.2023 11:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kayseri'ye Teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta karşıladı. Konteyner kentte incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a ve Kayserililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’ndeki Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğinde kurulan ilk konteyner kentte karşıladı. Başkan Büyükkılıç, konteyner kentin AFAD ile iş birliği halinde altyapısıyla birlikte kullanıma hazır hale geldiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konteyner kentte karşıladıklarını belirterek, “Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet ile birlikte konteyner kentte incelemelerde bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kayseri ve Kayserililere desteklerinden dolayı teşekkür etti” diye konuştu.

Depremden etkilenen vatandaşlara hızlı bir şekilde geçici de olsa yeniden bir yuva sıcaklığı oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için var güçleri ile bölgede çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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İHA

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