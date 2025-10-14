Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kiralık konut vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda konuştu.

81 ilin tamamında başlatılacak olan 500 bin sosyal ve kiralık konut projesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır" dedi.