Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Devlet olarak, yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil ediyor, bu imkanlardan azami ölçüde istifade etmeye özen gösteriyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Devlet olarak yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil ediyoruz'
Kayseri GündemEditör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, devletin yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil edildiğini ve bu imkanlardan azami ölçüde istifade etmeye özen gösterildiğini vurgulayarak, “Dünya, özellikle son 20 yılda, geçmişte hiç olmadığı kadar hızlı bir dönüşüm geçirdi. Yazılım ve bilişim sektörlerinden yapay zeka ve nesnelerin internetine, bu dönüşümün en yoğun yaşandığı alanlardan biri de dijital teknolojiler oldu. Kamu hizmetlerinin duyurulması, yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması noktasında; özellikle dezenformasyonla mücadelede, dijital teknolojilerin önemi göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştı. Devlet olarak, yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil ediyor, bu imkanlardan azami ölçüde istifade etmeye özen gösteriyoruz. Dijital yeniliklerin birey, aile ve topluma yönelik menfi etkilerini asgari seviyeye indirmek; gençlerimizle birlikte milli ve manevi değerlerimizi bu tehditlerden uzak tutmak için de gerekli tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu.

1ha
