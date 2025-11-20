Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğurganlık hızında alarm zilleri çalıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜİK’in 2024 verilerine göre Türkiye’de doğurganlık hızının 1,48 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Evlat sahibi babalarımıza eşlerine daha fazla yardımcı olmaları, destek olmaları, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum. Geleceğimiz açısından alarm zilleri yüksek sesle çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz. Evlenecek gençlerimize yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Doğum yardımlarımıza da aynı şekilde ivme kazandırdık” şeklinde konuştu.