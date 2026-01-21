Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükselecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığının 3 bin 319 lira artışla 20 bin liraya yükseleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen ay 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı, 3 bin 319 lira artışla 20 bin liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı. Dolar bazında 40 dolardı. Yeni düzenleme sonrasında 480 dolara çıkmış olacak” açıklamalarında bulundu.