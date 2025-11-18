Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gıda güvenliği konusunda toleransımız yoktur'

  • Haberler
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'de gıda güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunarak: '2025 yılında ülke genelinde tam 1 milyon 103 bin gıda kontrolü gerçekleştirildi. Gıda güvenliği konusunda toleransımız yoktur' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’de gıda güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2025 yılında ülke genelinde tam 1 milyon 103 bin gıda kontrolü gerçekleştirildi. Gıda güvenliği konusunda toleransımız yoktur. Kurallara uymadığı tespit edilen 25 bin 750 işletmeye toplam 2 milyar 206 milyon lira idari para cezası uygulandı” ifadelerini kullandı.

