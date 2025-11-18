Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığının çözüleceğini belirterek: "Üretim ve istihdamdan asla taviz vermedik. Tam 29 aydır işsizlik oranımız tek haneli oranlarda seyrediyor. TÜİK 2025 yılı 3’üncü çeyrek iş gücü istatistiklerini de bugün açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Yine 3. çeyrekte iş gücümüz 35 milyon 568 bine, istihdamımız ise 32 milyon 558 bine ulaştı. Ekonominin farklı başlıklarında bu başarılara imza atarken aynı zamanda deprem bölgemiz için 90 milyar dolar civarında harcama yaptık. En son cumartesi günü Adıyaman'da 350 bin afet konutunun kurasını çektik. Bunlar yalnızca birer başlangıç. Önceki ay yürürlüğe giren orta vadeli programın rehberliğinde gelecek 3 yıl içinde çok daha önemli başarılara imza atacağız. Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmak için önümüzde katetmemiz gereken bir yol olduğunun elbette bilincindeyiz. Ama bu yolu sabırla yürüyecek güçte irade de bizde hamdolsun mevcut. Allah'ın izniyle bu yolu yürüyecek ve hedefimize varacağız” ifadelerini kullandı.