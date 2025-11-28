Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur'

Atatürk Havalimanı’nda “Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıymetli kardeşlerim, çok değerli arkadaşlar, yapmanız gerekenler bellidir. Vatandaşımıza karşı saygıyı, tevazu, yapıcı bir yaklaşımla davranmayı elden bırakmayacaksınız. İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarınızda taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz. Ancak, suçlulara karşı ise zerre miskal tolerans göstermeyeceksiniz. Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, milletin çoluk çocuğuna musallat olan zehir tüccarlarına, evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız. Şunun altını tekrar çiziyorum: Bizim, suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız, tek bir gencimiz yoktur. Bizim, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur” ifadelerinde bulundu.