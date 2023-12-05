Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'tehdit' suçundan yargılanan şahsa 4 yıl 2 ay hapis cezası

Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan tehdit iddiasıyla yargılanan sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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  • 05.12.2023 20:18
  • Güncelleme: 05.12.2023 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'tehdit' suçundan yargılanan şahsa 4 yıl 2 ay hapis cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan tehdit iddiasıyla yargılanan sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nden dönen davaya Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davada sanık V.Ö ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemede sanığın babası vasi olarak verdiği ifadesinde oğlunda zeka geriliği olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor çıkan sanığa ’tehdit’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi.

Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bazı paylaşımları beğendiği iddiasıyla hakkında ’hakaret" ve ’tehdit’ suçlarından dava açılan V.Ö; yargılama sonucunda ’tehdit’ ve ’hakaret’ suçlarından toplam 5 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası almış, karar Yargıtay’ca bozulmuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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