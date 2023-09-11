Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl önce Kayseri ziyaretinin karesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl önce Kayseri'de Erciyes Dağı manzarasıyla çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.
- 11.09.2023 10:47
- Güncelleme: 11.09.2023 10:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Eylül 2011 yılında Kayseri Erciyes Dağı manzarasıyla çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Erdoğan’ın 57 yaşına ait fotoğrafının paylaşılmasının ardından takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.
1ha
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