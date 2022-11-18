Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı Talas'ta 3 yıl önce karşılık buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sokak köpeklerinin başıboş dolaşmaması için belediyeler barınak kurmalı' talimatı Talas'ta 3 yıl önce karşılık buldu. Başkan Mustafa Yalçın tarafından 2019 yılında hizmete sunulan Talas Pati Evi, hem doğal yapısı hem de sunduğu imknlarla birçok belediyeye örnek oluyor.

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  • 18.11.2022 14:37
  • Güncelleme: 18.11.2022 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı Talas'ta 3 yıl önce karşılık buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sokak köpeklerinin başıboş dolaşmaması için belediyeler barınak kurmalı’ talimatı Talas’ta 3 yıl önce karşılık buldu. Başkan Mustafa Yalçın tarafından 2019 yılında hizmete sunulan Talas Pati Evi, hem doğal yapısı hem de sunduğu imkânlarla birçok belediyeye örnek oluyor.

Başakpınar yolu üzerinde 26 Ekim 2019 tarihinde görkemli bir törenle hizmete giren Talas Pati Evi, kısa sürede gerek hayvanseverler gerekse toplumun diğer kesimlerinden tam not almaya devam ediyor. Türkiye’de doğal ortama en uygun alan olan ve 17 bölümden oluşan merkezde bugüne kadar 6 bin 500’den fazla sevimli pati misafir oldu. Hayvanların önemli ihtiyacı olan doğal ortamın korunduğu alanda yaralılar, yavrular ve yaşlı patiler için ayrı ayrı bölümler yer alıyor. Yaralı halde merkeze gelen sevimli dostlar, tedavilerinin ardından Molu’daki Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağına götürülüyor.

Cumhurbaşkanından talimat

Geçtiğimiz günlerde yurt çapında meydana gelen başıboş köpek saldırıları sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarla gündeme gelen konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Hayvanların yeri barınaklardır, sokaklar değil. Böylece hem hayvanlar korunsun hem de vatandaşların güvenliği sağlansın. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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İHA

Kayseri Gündem
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