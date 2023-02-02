Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hakkımı helal etmiyorum' dediği 5 Kayseri milletvekili

 Meclis'teki, mazeretsiz şekilde son yoklamaya katılmayan AK Partili milletvekili sayısı 68 olduğu için oturum yapılamayınca dün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yoklamaya katılmayan milletvekillerine 'hakkımı helal etmiyorum' dedi. Erdoğan'ın hakkını helal etmediği vekiller arasında Kayseri'den de 5 milletvekili bulunuyor. 

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  • 02.02.2023 12:51
  • Güncelleme: 02.02.2023 12:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hakkımı helal etmiyorum' dediği 5 Kayseri milletvekili

Meclis Genel Kurulu 26 Ocak’ta Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. HDP grubunun istemi üzerine yoklama yapıldı ve yeterli sayı bulunamadı. Bunun üzerine de Akar, Genel Kurul’u kapattı. Toplantıya, 68 AK Partili milletvekilinin mazeretsiz katılmadığı öğrenildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün partisinin grup toplantısında bu konuya değinerek toplantıya katılmayan vekillere ‘Hakkımı helal etmiyorum’ dedi. 

HAKKINI HELAL ETMEDİĞİ 5 KAYSERİ MİLLETVEKİLİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakkını helal etmediği milletvekilleri arasında Kayseri’den de 5 milletvekili bulunuyor. Kurula katılmayan AK Parti Kayseri milletvekillerinin listesi şöyle; Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel.

‘ALDIĞINIZ MAAŞLAR HARAMDIR, HARAM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillere sert tepki göstererek, “Bu, beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından, kesesinden maaş veriyor ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama Genel Kurul’da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu, sıradan bir olay değil. Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez. Ve aldığınız maaşlar haramdır, haram. Bunu da böyle bilin” ifadelerini kullandı.

1ha

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