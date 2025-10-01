Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşsizlik oranımız tam 28 aydır tek hanelerde seyrediyor'

  • Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda: 'İstihdam tarafında da son derece olumlu gelişmeler yaşandı. İşsizlik oranımız tam 28 aydır tek hanelerde seyrediyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda yaptığı konuşmada TBMM'de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstihdam tarafında da son derece olumlu gelişmeler yaşandı. İşsizlik oranımız tam 28 aydır tek hanelerde seyrediyor. Bir başka güzel gelişmeyi turizmde gördük. 2025 yılında ilk 6 ayda 25,8 milyar dolar gelir ile tüm zamanların ilk 6 aylık gelir rekorunu kırdık” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

