Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine göre Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı.
- 29.05.2023 11:36
- Güncelleme: 29.05.2023 14:10
- 63
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine göre Kayseri’de oyunu yüzde 4.6 artırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerine göre bütün illerde oy oranını artırdı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Erdoğan oyunu en çok 5 ilde artırdı. Iğdır yüzde 4,94 oy oranı artışıyla Erzurum takip etti. Erdoğan Çankırı ve Karaman’da yüzde 4,62; Kayseri’de yüzde 4,6 oy artışını yakaladı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN