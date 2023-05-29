Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine göre Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı.

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  • 29.05.2023 11:36
  • Güncelleme: 29.05.2023 14:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine göre Kayseri’de oyunu yüzde 4.6 artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerine göre bütün illerde oy oranını artırdı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Erdoğan oyunu en çok 5 ilde artırdı. Iğdır yüzde 4,94 oy oranı artışıyla Erzurum takip etti. Erdoğan Çankırı ve Karaman’da yüzde 4,62; Kayseri’de yüzde 4,6 oy artışını yakaladı.

İHA

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