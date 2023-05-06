Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden önce miting yapmak için geldiği Kayseri'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
- 06.05.2023 14:50
- Güncelleme: 06.05.2023 15:12
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden önce miting yapmak için geldiği Kayseri’de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki mitinge katılmak üzere şehre geldi. Erkilet Havaalanı’nda karşılanan Erdoğan, otobüsle miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı’na hareket etti. Bu sırada yol kenarında bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, çeşitli hediyeler dağıttı.
Karşılamaya gelen vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.
İHA
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