Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki kamu grevine müdahale etti

Geçtiğimiz gün Öz Büro İş Sendikası tarafından ülke çapında bin 325 Türk Standartları Enstitüsü(TSE) işçisi, grev kararı almıştı. Kayseri’de de uygulanan grev ile 70’e yakın işçi ve kadro statüsünde bulunan çalışan işi bıraktı.

Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de, Öz Büro İş Sendikasına bağlı TSE işçilerinin grev kararı Cumhurbaşkanı Kararı ile ertelendi. Resmi Gazete’de yer alan ifadeler ise şu şekilde; “Türk Standardları Enstitüsü ve bağlı işyerlerinde Öz Büro İş Sendikası tarafından

alınmış olan grev kararının, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden

Altmış(60) gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun

63’ncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”