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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye Geliyor: Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 8. Kayseri İl Kongresi'ni gerçekleştirmek üzere Kayseri'ye geleceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ocak Cuma günü Kayseri'de olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye Geliyor: Tarih belli oldu

 

Kongre ve Açılış Törenleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri 8. Olağan Kongresi'ne katılacak. Bunun yanı sıra, şehirde yapımı tamamlanan hizmet binaları ve Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Kayseri halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini heyecanla bekliyor. Bu önemli ziyaret, şehrin gelişimine katkı sağlayacak projelerin tanıtımı ve açılışlarıyla dolu olacak.

Haber Merkezi

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