Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye geliyor

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'ye geliyor. 

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  • 30.04.2023 10:37
  • Güncelleme: 30.04.2023 10:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala, seçim meydanları da hareketli. Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kayseri programı netleşti. Erdoğan’ın seçime 8 gün kala 6 Mayıs Cumartesi günü Kayseri’de olması bekleniyor. Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslenecek.

1ha

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