Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'ye geliyor.
- 30.04.2023 10:37
- Güncelleme: 30.04.2023 10:37
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala, seçim meydanları da hareketli. Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kayseri programı netleşti. Erdoğan’ın seçime 8 gün kala 6 Mayıs Cumartesi günü Kayseri’de olması bekleniyor. Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslenecek.
1ha
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