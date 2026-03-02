  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç, iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Başkan Büyükkılıç, iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi İftar programında yaptığı açıklamada, 'AK Parti Genel Merkez İftar programımızda bir araya geldiğimiz Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kayserili hemşehrilerimizin selamlarını ilettim' dedi.

Başkan Büyükkılıç, iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

AK Parti Genel Merkezi İftar Programı İstanbul’da gerçekleştirildi. İftar programına katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kayserili hemşerilerinin selamını ilettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kayseri’ye selam gönderdiğini belirterek, “AK Parti Genel Merkez İftar programımızda bir araya geldiğimiz Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Kayserili hemşehrilerimizin selamlarını ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımız da tüm hemşehrilerimize en kalbi selamlarını gönderdi” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yapılan sosyal yardımları açıkladı
Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yapılan sosyal yardımları açıkladı
Milletvekili Çopuroğlu: Kayseri 'Diş'te merkez oluyor
Milletvekili Çopuroğlu: Kayseri “Diş”te merkez oluyor
Ramazan pidelerine nostaljik dokunuş
Ramazan pidelerine nostaljik dokunuş
Tefsir Hocası Prof. Ahmet Coşkun Vefat Etti
Tefsir Hocası Prof. Ahmet Coşkun Vefat Etti
Kayseri Adliyesi İftar Programı Düzenlendi
Kayseri Adliyesi İftar Programı Düzenlendi
Hulusi Akar, Ramazan İftarında Kayserililerle Bir Araya Geldi
Hulusi Akar, Ramazan İftarında Kayserililerle Bir Araya Geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!