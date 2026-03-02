Başkan Büyükkılıç, iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

AK Parti Genel Merkezi İftar Programı İstanbul’da gerçekleştirildi. İftar programına katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kayserili hemşerilerinin selamını ilettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kayseri’ye selam gönderdiğini belirterek, “AK Parti Genel Merkez İftar programımızda bir araya geldiğimiz Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Kayserili hemşehrilerimizin selamlarını ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımız da tüm hemşehrilerimize en kalbi selamlarını gönderdi” ifadelerinde bulundu.