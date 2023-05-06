Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kayseri’ye son 21 yılda 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim propagandası kapsamında Kayseri’ye geldi. Cumhuriyet Meyda’nında on binlerce seçmene konuşan Erdoğan, iktidar oldukları 21 senede Kayseri’ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. 14 Mayıs’ta Kayseri’nin yerli ve milli duruşunu göstereceğine dikkat çeken Erdoğan “Kayseri bizim lokomotif şehirlerimizden biridir. Kayseri ne kadar güçlü ve müreffeh olursa Türkiye de o kadar güçlü ve müreffeh olacaktır. Bu anlayışla Kayseri’ye son 21 yılda 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Eğitimde, sporda, sosyal yardımlarda ve sağlıkta şehrimize çağ atlattık. İnşa ettiğimiz Kayseri Şehir Hastanemiz sadece şehrimiz için değil bölgemiz için önemli bir eser oldu. Bay bay Kemal (Kemal Kılıçdaroğlu) TOKİ’nin 21 yılda 500 bin konut yaptığını söyledi. 18 bin 836’sı Kayseri olmak üzere Türkiye genelinde 1,2 milyon konut inşa etti. Kayseri’de 2 bin 71 konutun yapımı sürüyor. Şimdi de ‘ilk evim’ projesiyle 4 bin 585 konutun yapımı sürüyor. ‘İlk iş yerim’ projesiyle 214 iş yeri inşa ediyor. ‘İlk arsam’ projesiyle alt yapısı hazır 25 bin arsa veriyoruz. Şehrimizde riskli 4 bin 600 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Kayseri’de 4 millet bahçesinden 2’sinin yapımı 2’sinin de projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ulaştırmada 83 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 652 kilometreye çıkardık. İnşası devam eden yolların bir kısmını bu sene bir kısmını da seneye tamamlıyoruz. Demir yollarında Kayseri Yerköy üzerinden Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattına bağlıyoruz.Kayseri boğaz köprü lojistik merkezimizin birinci etabı tamamlandı. İkinci etabın yapımına başladık. İnşallah seneye onu da tamamlıyoruz.Sanayi ve teknolojide 2 teknopark, 17 araştırma geliştirme merkezi ve tasarım merkezi kurduk. Kayseri’yi her alanda ileriye taşımak bizim asli görevimiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Ben Kayseri’den yeni bir müjde bekliyorum. Ben Kayseri’den bir rekor bekliyorum” şeklinde konuştu.