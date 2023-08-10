Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde Galatasaray Spor Kulübü'nün 250 konutla destek vermesinin ardından Kayserispor'a çağrıda bulundu.

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  • 10.08.2023 18:57
  • Güncelleme: 10.08.2023 18:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı program ile üç noktada kentsel dönüşüm temel atma töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, GS Futbol Kulübünün 250 konut ile destek vermesinin ardından Kayserispor’a da çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Galatasaray Spor Kulübü’nü 250’lik ilk adımla tebrik ediyorum. Tabi Kayseri’yi bir kenara koymak doğru olmaz. Kayseri bakalım kaç konutla bu işe katılacak, bunu da göreceğiz. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş’ı da bekleyeceğiz bakalım onlar kaç konutla bu yarışın içerisinde yer alacak. Bu hayırda yarış, başka bir şey değil. Tribünlerden bu kadar para geliyor öyleyse bunların bir kısmını buralara aktaralım” dedi.

‘SÖZÜNÜZÜ YERE DÜŞÜRMEYİZ’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Kayseri sizi hiç yalnız bırakmadı. Şimdi de siz Kayseri’den, Kayserispor’dan özellikle buraya yardım etmesini istiyorsunuz. Emriniz olur, inşallah en az GS kadar biz de Kayserispor olarak yardım ederiz. Bu sözünüzü yere düşürmeyiz” ifadelerini kullandı.

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