Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma öncesi şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de seçmene sesleniyor. Platforma eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkan Erdoğan, hoparlörden yükselen seçim şarkısına eşlik etti. Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun seslendirdiği ve seçim şarkısı olarak uyarlanan ‘Duyanlara, duymayanlara’ şarkısını söyleyen Erdoğan “Biz Kayseri’yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık. Çok seviyoruz Kayseri’yi” diyerek konuşmasına başladı.