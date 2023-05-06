Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma öncesi şarkı söyledi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında halka seslenmek üzere geldiği Kayseri'de konuşmasına seçim şarkısı olarak düzenlenen 'Duyanlara duymayanlara' şarkısını söyleyerek başladı.
- 06.05.2023 15:21
- Güncelleme: 06.05.2023 15:21
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de seçmene sesleniyor. Platforma eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkan Erdoğan, hoparlörden yükselen seçim şarkısına eşlik etti. Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun seslendirdiği ve seçim şarkısı olarak uyarlanan ‘Duyanlara, duymayanlara’ şarkısını söyleyen Erdoğan “Biz Kayseri’yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık. Çok seviyoruz Kayseri’yi” diyerek konuşmasına başladı.
1ha
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