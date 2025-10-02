  • Haberler
  • Gündem
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, “Gazze’de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin, uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesine, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür.  Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındadır. İlgili birimlerimiz gelişmeleri sahada anbean takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Komşusunu 'yaralama'dan yargılanan şahıs suçlamayı reddetti
Komşusunu 'yaralama'dan yargılanan şahıs suçlamayı reddetti
Gençler bağımlılıkla mücadele için bilgilendirildi
Gençler bağımlılıkla mücadele için bilgilendirildi
Milletvekili Cıngı: 'Mafya devleti İsrail, gazetecilerin görevlerini yapmalarına izin vermiyor'
Milletvekili Cıngı: “Mafya devleti İsrail, gazetecilerin görevlerini yapmalarına izin vermiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum”
Hacılar'a İlk Kadın İlçe Başkanı
Hacılar'a İlk Kadın İlçe Başkanı
Vali Çiçek: 'Bence Sumud filosu amacına ulaşmış ve mazlumların sesi olmuştur'
Vali Çiçek: “Bence Sumud filosu amacına ulaşmış ve mazlumların sesi olmuştur”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!