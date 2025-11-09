Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Günü töreni kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan’daki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Nüfus artış hızında Türkiye’nin 2 ortalamasının altına düştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nüfus artış hızında maalesef 1,7'deyiz. Bu bir intihardır, bunu çözmemiz lazım. Türkiye’nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez. Aile Yılı içerisinde bizim için en önemli husus ailenin Türkiye’deki işlevini korumak. Bunun için de biz LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz” dedi.