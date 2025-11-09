  • Haberler
  • Gündem
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır'

Azerbaycan Zafer Günü için düzenlenen program sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nüfus artış hızında maalesef 1,7'deyiz. Bu bir intihardır, bunu çözmemiz lazım. Türkiye'nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Günü töreni kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan’daki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Nüfus artış hızında Türkiye’nin 2 ortalamasının altına düştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nüfus artış hızında maalesef 1,7'deyiz. Bu bir intihardır, bunu çözmemiz lazım. Türkiye’nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez. Aile Yılı içerisinde bizim için en önemli husus ailenin Türkiye’deki işlevini korumak. Bunun için de biz LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye, Avrupa'da ağaçlandırmada birinci, dünyada üçüncü sırada
Türkiye, Avrupa’da ağaçlandırmada birinci, dünyada üçüncü sırada
Telefon yüzünden ehliyet gidiyor: Direksiyon başında video çekenler dikkat
Telefon yüzünden ehliyet gidiyor: Direksiyon başında video çekenler dikkat
Kayseri dahil 10 ilde dolandırıcılık, bahis ve müstehcenlik operasyonu: 53 kişi tutuklandı
Kayseri dahil 10 ilde dolandırıcılık, bahis ve müstehcenlik operasyonu: 53 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır”
Yeni doğan her bebek için bir fidan dikilecek
Yeni doğan her bebek için bir fidan dikilecek
YÖK Başkanı Özvar:'Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor'
YÖK Başkanı Özvar:“Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!