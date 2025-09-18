Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz, hükümetiz'

  • Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde yaptığı açıklamada, 'Şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz, hükümetiz.Tüm imkanlarımızla şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur' dedi.

A. Eren GERÇEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,'Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz, hükümetiz.Tüm imkanlarımızla şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur. Kader ortaklığımıza, yol arkadaşlığımıza, kan kardeşliğimize, milli birlik ve dayanışma ruhumuza pusu kuranların planlarını hep birlikte yırtıp attık. Şehitlerimizin kabirleri, emperyalistlerin taşeronluğunu üstlenen ihanet ve işgal odaklarına karşı kazılmış birer siperdir. O siperler aşılmadı aşılmayacak” diye konuştu.

